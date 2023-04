Montenegro acusa Costa de "cobardia política" e de "perda autoridade" ao manter silêncio

O líder do PSD acusa o primeiro-ministro de "cobardia política" e de "perder autoridade" ao manter o silêncio sobre a polémica da existência ou não existência de um parecer, que fundamentasse a justa causa na demissão da CEO e do chairman da TAP.

Para Luís Montenegro, o primeiro-ministro já devia ter vindo a público para esclarecer os portugueses sobre as contradições entre os ministros do seu Executivo, nomeadamente Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva, cujas declarações faziam referência ao parecer, e Fernando Medina, que negou ontem a existência de tal documento.

"Ou está envergonhado com o que se está a passar - e se é esse o caso é melhor assumir do que protelar essa situação por muito mais tempo - ou então está comprometido e tem de assumir as suas responsabilidades, não pode fazer de conta que não está a acontecer nada ao seu lado no seu Governo", defendeu o líder social-democrata.

"Se o primeiro-ministro acha que ainda não há matéria para se pronunciar, isso só pode significar cobardia política, medo e falta de liderança, e isso é muito mau para ele, para o Governo e para o país", considerou.

Para Montenegro, "cada minuto de silêncio significa perda de autoridade, perda de credibilidade e perda de liderança na chefia do Governo".

Apesar das duras críticas, o líder do PSD não se quis comprometer com uma eventual apresebtação de moção de censura. "O governo é censurado pelo PSD desde primeiro dia, agora começa a ser de facto uma conclusão a extrair da incapacidade do primeiro-ministro em pôr ordem na casa, ainda por cima com este silêncio", respondeu quando foi confrontado com essa possibilidade.

