O Orçamento do Estado para 2023 foi aprovado, esta sexta-feira, no Parlamento, com os votos a favor do PS, que tem maioria absoluta.

Na votação final global, na Assembleia da República, Livre e o PAN abstiveram-se e os restantes partidos, PSD, Chega, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PCP, votaram contra.